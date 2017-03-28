Тіло Кім Чен Нама досі не забрали з моргу в Малайзії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Тіло Кім Чен Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина, отруєного бойовим токсином в Малайзії на початку лютого, до сих пір залишається в Куала-Лумпурі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як заявив глава мінохоронздоров’я Малайзії Субраманіам Сатасівам, що ні представники КНДР, ні члени сім’ї Кім не висловлювали бажання забрати тіло.
Раніше КНДР вимагала передати тіло Кіма до проведення розтину, проте малайзійська влада їй відмовили і провели розтин самостійно. З тих пір представники Північної Кореї трупом не цікавилися.
“Тіло все ще в морзі в Куала-Лумпурі. Було багато чуток про те, що його кремували, але ми б не зробили цього без згоди або вказівки зацікавлених сторін”, — заявив С.Сатасівам.
Зазначається, що після смерті Кім Чон Нама, його дружина та діти зникли. Передбачається, що вони переховуються від вбивці, метою якого може бути син покійного.
Нагадаємо, начальник поліції Малайзії підтвердив, що людиною, що була вбита в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур минулого місяця, був Кім Чен Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.