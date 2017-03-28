Тело Ким Чен Нама до сих пор не забрали из морга в Малайзии

Как заявил глава минздрава Малайзии Субраманьи Сатасивам, что ни представители КНДР, ни члены семьи Ким не высказывали желания забрать тело.

Ранее КНДР потребовала передать тело Кима к проведению вскрытия, однако малазийская власть отказала и провела вскрытие самостоятельно. С тех пор представители Северной Кореи трупом не интересовались.

"Тело все еще в морге в Куала-Лумпуре. Было много слухов о том, что его кремировали, но мы не сделали этого без согласия или указания заинтересованных сторон", - заявил С.Сатасивам.

Отмечается, что после смерти Ким Чон Нама, его жена и дети исчезли. Предполагается, что они скрываются от убийцы, целью которого может быть сын покойного.

Напомним, начальник полиции Малайзии подтвердил, что человеком, была убита в международном аэропорту Куала-Лумпур в прошлом месяце, был Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына .