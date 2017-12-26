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Тіллерсон подзвонив Лаврову: говорили про напруження навколо КНДР і Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон поговорили по телефону і обговорили низку зовнішньополітичних питань, що стосуються КНДР, Сирії та України, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Тіллерсон подзвонив Лаврову: говорили про напруження навколо КНДР і Україну

“Сторони були єдині в думці, що ракетно-ядерні розробки в КНДР порушують вимоги Ради Безпеки ООН. Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості завищення напруженості навколо Корейського півострова агресивною риторикою Вашингтона на адресу Пхеньяна і нарощуванням в регіоні військових приготувань”, — йдеться в повідомленні.

Розглядалися подальші кроки щодо вирішення конфлікту в Сирії при збереженні її територіальної цілісності.

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Також Тіллерсон і Лавров обговорили ситуацію в Україні.

“Порушувалися інші міжнародні теми, в тому числі ситуація в Україні в контексті виконання мінських домовленостей. Підтверджено важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій на додаток до роботи Контактної групи і “нормандського формату”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ також зазначили, що розмова відбувалась з ініціативи американської сторони.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати повернуться до питання Криму, але наразі в пріоритеті врегулювання ситуації в Донбасі. 

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