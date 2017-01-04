Тіла двох осіб виявили рятувальники під час гасіння пожежі на Херсонщині

Вчора, 3 січня о11:45 до рятувальників надійшло повідомлення, що з житлового будинку у с. Кохани на вул. Молодіжній йде дим. На місце виклику було направлено черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Голопристанського району, який по прибуттю встановив, що будинок повністю охоплений димом і частково вогнем.

У зв’язку з цим до ліквідації надзвичайної події залучалася газодимозахисна ланка. Пожежу на площі 40 кв.м вогнеборці остаточно ліквідували о 14:00. Під час ліквідації осередку пожежі були виявлені у двох різних кімнатах загиблі чоловік і жінка відповідно 1958 і 1957 років народження. Причина смерті людей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Причина пожежі встановлюється.