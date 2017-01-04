Тела двух человек обнаружили спасатели во время тушения пожара в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Херсонской области спасатели обнаружили тела двух человек во время тушения пожара в жилом доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Херсонской области.
Вчера, 3 января в 11:45 спасателям поступило сообщение, что из жилого дома в с. Коханы на ул. Молодежной идет дым. На место вызова был направлен дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Голопристанского района, который по прибытию установил, что дом полностью охвачен дымом и частично огнем.
В связи с этим к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось газодымозащитное звено. Пожар на площади 40 кв.м пожарные окончательно ликвидировали в 14:00. Во время ликвидации очага пожара были обнаружены в двух разных комнатах погибшие мужчина и женщина соответственно 1958 и 1957 годов рождения. Причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Причина пожара устанавливается.