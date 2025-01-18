TikTok може зникнути в США через два дні: що відбувається з популярним додатком
Київ • УНН
Верховний суд США дав TikTok два дні на передачу контролю від ByteDance американському власнику. У разі невиконання вимоги, сервіс з аудиторією 170 млн користувачів буде заблокований у США.
TikTok може припинити свою роботу в Сполучених Штатах уже цієї неділі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Причиною стала вимога американської влади щодо передачі контролю над платформою від китайської компанії ByteDance до місцевого власника.
У п'ятницю Верховний суд США ухвалив рішення, яке фактично залишає TikTok два дні для виконання цієї вимоги. У разі невиконання, діяльність сервісу на території США буде припинена. Адміністрація президента Дональда Трампа наголошує на загрозах національній безпеці через ймовірне використання платформи для збору даних американців китайською владою.
TikTok залишається однією з найпопулярніших соціальних платформ у світі, зокрема, у США її аудиторія сягає приблизно 170 мільйонів користувачів.
Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok17.01.25, 17:46 • 29624 перегляди