TikTok может исчезнуть в США через два дня: что происходит с популярным приложением
Киев • УНН
Верховный суд США дал TikTok два дня на передачу контроля от ByteDance американскому владельцу. В случае невыполнения требования, сервис с аудиторией 170 млн пользователей будет заблокирован в США.
TikTok может прекратить свою работу в Соединенных Штатах уже в это воскресенье. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Причиной стало требование американских властей о передаче контроля над платформой от китайской компании ByteDance к местному владельцу.
В пятницу Верховный суд США принял решение, которое фактически оставляет TikTok два дня для выполнения этого требования. В случае невыполнения, деятельность сервиса на территории США будет прекращена. Администрация президента Дональда Трампа отмечает угрозы национальной безопасности из-за вероятного использования платформы для сбора данных американцев китайскими властями.
TikTok остается одной из самых популярных социальных платформ в мире, в частности, в США ее аудитория достигает примерно 170 миллионов пользователей.
Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok17.01.25, 17:46 • 20657 просмотров