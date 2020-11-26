Тіхановська хоче найближчим часом відвідати Україну

"Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду: ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимності Лукашенка. Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше - узгоджуємо", – зазначила Тіхановська.

Лідерка білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою.

На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які пройшли у нашій країні 25 жовтня.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна та ще шість країн запровадили санкції проти Білорусі.