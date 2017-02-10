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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Терорист, який планував диверсії у Дніпрі, отримав 11 років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Апеляційний суд Донецької області засудив громадянина України за терористичну діяльність на боці “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Терорист, який планував диверсії у Дніпрі, отримав 11 років ув’язнення

Житель Донецька добровільно приєднався до бандформування “МГБ” у 2014 році. Організовував доставку з Росії вогнепальної зброї, особисто формував диверсійні групи для вчинення терактів на мирних територіях.

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика у серпні 2015 року у Дніпрі, куди він прибув для здійснення диверсій на виконання завдання кураторів російських спецслужб.

Суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 11 років з конфіскацією майна.

Вирок набув законної сили.

Як повідомляв УНН, ще одного депутата терористичної організації “ДНР” судитимуть заочно.

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