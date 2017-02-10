Терорист, який планував диверсії у Дніпрі, отримав 11 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Апеляційний суд Донецької області засудив громадянина України за терористичну діяльність на боці “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Житель Донецька добровільно приєднався до бандформування “МГБ” у 2014 році. Організовував доставку з Росії вогнепальної зброї, особисто формував диверсійні групи для вчинення терактів на мирних територіях.
Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика у серпні 2015 року у Дніпрі, куди він прибув для здійснення диверсій на виконання завдання кураторів російських спецслужб.
Суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 11 років з конфіскацією майна.
Вирок набув законної сили.
Як повідомляв УНН, ще одного депутата терористичної організації “ДНР” судитимуть заочно.