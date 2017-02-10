Террорист, который планировал диверсии в Днепре, получил 11 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Апелляционный суд Донецкой области осудил гражданина Украины за террористическую деятельность на стороне "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Житель Донецка добровольно присоединился к бандформированию "МГБ" в 2014 году. Организовывал доставку из России огнестрельного оружия, лично формировал диверсионные группы для совершения терактов на мирных территориях.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика в августе 2015 году в Днепре, куда он прибыл для совершения диверсий на выполнение задания кураторов российских спецслужб.
Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с конфискацией имущества.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал УНН, еще одного депутата террористической организации "ДНР" будут судить заочно.