Тернопільські школи відправляють на канікули з 22 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Перенести весняні канікули з 29 на 22 березня запропонували на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом у Тернополі. Про це пише УНН з посиланням на начальника управління освіти міськради Ольгу Похиляк.
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Відтак канікули у тернопільських школах розпочнуться вже з понеділка, 22 березня, і триватимуть по 28 березня. А наступного тижня, після канікул, учнів 5-11 класів переведуть на дистанційне навчання, учні 1-4 класів вчитимуться у звичному режимі.
Тернопільські дитсадки продовжують працювати.
"Якщо тижнів два-три тому ситуація була стабільна, то починаючи з понеділка, 15 березня, ми відстежуємо динаміку захворюваності на грип, ковід, ГРВІ серед учнів і педпрацівників. Таку інформацію ми отримуємо щодня, – зазначила Ольга Похиляк. – На сьогодні у двох школах – № 3 і № 10 учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання, в 22-х школах закриті окремі класи. Стосовно дитсадків, на щастя, хворих дітей немає, хворіють лише деякі вихователі, і на сьогодні закрито 8 груп", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Міністерства охорони здоров’я та освіти і науки рекомендують перейти на дистанційне навчання учням шкіл, крім початкових класів, а також студентам коледжів та вишів. Ці рекомендації додаються до наявних карантинних заходів.
15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.