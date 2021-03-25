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Терміни встановлення газових лічильників продовжать: Зеленський підписав закон

Терміни встановлення газових лічильників продовжать: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 21926 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження термінів встановлення лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі - до 1 січня 2023 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.

Деталі

Йдеться про закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу" № 1338-IX , який парламент ухвалив 5 березня 2021 року.

Метою документа є поліпшення роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі.

Так, документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у помешканнях споживачів, де газ використовується лише для приготування їжі. Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

Також газорозподільні компанії будуть зобов’язані щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

НКРЕКП повинна буде щокварталу оприлюднювати на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями вказаних обов’язків.

Зі свого боку Кабінет міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Доповнення

До ухвалення цього закону газ для приготування їжі з 1 січня 2021 року мали постачати лише за умови його комерційного обліку.

Додамо, за даними НКРЕКП при останньому оновленні, станом на початок 2019 року, за даними операторів ГРМ, близько 1,4 млн абонентів, які використовували природний газ для приготування їжі, залишалися без обліку.

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