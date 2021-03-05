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В Україні продовжили кінцеві терміни встановлення лічильників газу

В Україні продовжили кінцеві терміни встановлення лічильників газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 4248-1, який передбачає продовження кінцевих термінів встановлення індивідуальних лічильників природного газу для населення до 1 січня 2023 року. Відповідне рішення підтримало 244 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як зазначають автори законопроекту, відсутність індивідуальних приладів обліку газу та необґрунтований рівень діючих норм споживання для категорії побутових споживачів, необладнаних приладами обліку, не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що в свою чергу призводить до збитків усіх суб’єктів господарювання.

Відповідно до пояснювальної записки, проект закону пропонує перегляд та продовження кінцевих термінів встановлення індивідуальних лічильників для населення до 1 січня 2023 року. Чинна редакція закону передбачає, що кінцевий термін встановлення таких лічильників - 1 січня 2021 року.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, в січні парламентарі ухвалили в цілому законопроект про зміни до Держбюджету на 2021 рік щодо компенсацій українцям у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію, але компенсуватимуть високі тарифи не всім.

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