Територіальні обмеження для аптек в ЄС гарантують чесну конкуренцію

Так, наприклад, в Австрії, Естонії та Хорватії відстань між аптеками не має перевищувати 500 метрів. Це за умови, що кожна із сусідніх аптек матиме можливість забезпечувати не менше 5,5 тис. клієнтів.

"Це стандартна європейська відстань, яка враховує інтереси маломобільних груп населення", - пише видання.

В Угорщині та Іспанії в містах з населенням понад 50 тис. жителів аптеки повинні розміщуватися на відстані не менше 250 м один від одного. Така ж норма встановлена ​​в грецьких містах з населенням понад 200 тис. жителів.

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Також повідомляється, що в Греції аж до 1997 року не існувало територіальних обмежень на розміщення аптек.

"На одну аптеку припадало лише 900 осіб, і ця цифра підштовхнула уряд до введення географічних і демографічних вимог", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що сьогодні Греція посідає перше місце в Європі за кількістю аптек на душу населення. На другому - Україна, в якій, як і в Греції 1997 року, відсутні обмеження на розміщення аптек, пише видання.

"На одну аптеку зараз припадає 2 тис. жителів. Але це - "середня температура по лікарні". З одного боку, людні вулиці великих міст перенасичені аптеками, що призводить до недобросовісної конкуренції. З іншого боку, у віддалених міських кварталах пацієнти, зокрема пенсіонери, повинні долати довгий шлях за ліками", - зазначає видання.

Також згадується, що в деяких європейських країнах демографічні чи географічні критерії для розміщення аптек відсутні. Йдеться про Німеччину, Болгарію, Кіпр, Ірландію та Чехію. При цьому нерівномірній концентрації аптек в цих країнах запобігають іншими способами, наприклад високими вимогами до кваліфікації власника аптеки.

Як повідомляв УНН, у законопроекті №8591 народні депутати запропонували обмежити розміщення аптек в Україні за європейським принципом - на відстані не ближче, ніж 500 метрів одна від одної.

Проти цієї норми законопроекту виступили представники великого мережевого аптечного бізнесу. Дрібний і середній бізнес, навпаки, проти такого обмеження монополістів не заперечує.

Сьогодні "аптечний закон" (№8591) перебуває на доопрацюванні в авторів. Чи залишиться в ньому географічна норма про 500 метрів - стане ясно ближче до Нового року.