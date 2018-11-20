Територіальні обмеження для аптек в ЄС гарантують чесну конкуренцію

ukru
Ексклюзив
09:46 • 13121 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 33376 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 85046 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 210735 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 508054 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 491545 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 473556 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465786 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333907 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268958 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 109486 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 113060 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 107602 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 99068 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 65231 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 85046 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 459909 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 541695 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 464705 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 413170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 20521 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178268 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174699 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174746 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168825 перегляди
Актуальне
Територіальні обмеження для аптек в ЄС гарантують чесну конкуренцію

Територіальні обмеження для аптек в ЄС гарантують чесну конкуренцію

Київ • УНН

 • 8177 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У багатьох країнах Європейського союзу встановлені чіткі демографічні та територіальні правила розміщення аптек. Вони захищають представників ринку від недобросовісної конкуренції, передає УНН з посиланням на zn.ua.

Так, наприклад, в Австрії, Естонії та Хорватії відстань між аптеками не має перевищувати 500 метрів. Це за умови, що кожна із сусідніх аптек матиме можливість забезпечувати не менше 5,5 тис. клієнтів.

"Це стандартна європейська відстань, яка враховує інтереси маломобільних груп населення", - пише видання.

В Угорщині та Іспанії в містах з населенням понад 50 тис. жителів аптеки повинні розміщуватися на відстані не менше 250 м один від одного. Така ж норма встановлена ​​в грецьких містах з населенням понад 200 тис. жителів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доопрацьований "аптечний закон" представлять до кінця року

Також повідомляється, що в Греції аж до 1997 року не існувало територіальних обмежень на розміщення аптек.

"На одну аптеку припадало лише 900 осіб, і ця цифра підштовхнула уряд до введення географічних і демографічних вимог", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що сьогодні Греція посідає перше місце в Європі за кількістю аптек на душу населення. На другому - Україна, в якій, як і в Греції 1997 року, відсутні обмеження на розміщення аптек, пише видання.

"На одну аптеку зараз припадає 2 тис. жителів. Але це - "середня температура по лікарні". З одного боку, людні вулиці великих міст перенасичені аптеками, що призводить до недобросовісної конкуренції. З іншого боку, у віддалених міських кварталах пацієнти, зокрема пенсіонери, повинні долати довгий шлях за ліками", - зазначає видання.

Також згадується, що в деяких європейських країнах демографічні чи географічні критерії для розміщення аптек відсутні. Йдеться про Німеччину, Болгарію, Кіпр, Ірландію та Чехію. При цьому нерівномірній концентрації аптек в цих країнах запобігають іншими способами, наприклад високими вимогами до кваліфікації власника аптеки.

Як повідомляв УНН, у законопроекті №8591 народні депутати запропонували обмежити розміщення аптек в Україні за європейським принципом - на відстані не ближче, ніж 500 метрів одна від одної.

Проти цієї норми законопроекту виступили представники великого мережевого аптечного бізнесу. Дрібний і середній бізнес, навпаки, проти такого обмеження монополістів не заперечує.

Сьогодні "аптечний закон" (№8591) перебуває на доопрацюванні в авторів. Чи залишиться в ньому географічна норма про 500 метрів - стане ясно ближче до Нового року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,090.55