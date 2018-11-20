Территориальные ограничения для аптек в ЕС гарантируют честную конкуренцию

Так, к примеру, в Австрии, Эстонии и Хорватии расстояние между аптеками не должно превышать 500 метров. Это при условии, что каждая из существующих соседних аптек будет иметь возможность обеспечивать не менее 5,5 тыс. клиентов.

“Это стандартное европейское расстояние, которое принимает во внимание интересы маломобильных групп населения”, — пишет издание.

В Венгрии и Испании в городах с населением более 50 тыс. жителей аптеки должны размещаться на расстоянии не менее 250 м друг от друга. Такая же норма установлена в греческих городах с населением свыше 200 тыс. жителей.

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Также сообщается, что в Греции вплоть до 1997 года не существовало территориальных ограничений на размещение аптек.

“На одну аптеку приходилось всего 900 человек, и эта цифра подтолкнула правительство к введению географических и демографических требований”, — говорится в материале.

Отмечается, что сегодня Греция занимает первое место в Европе по количеству аптек на душу населения. На втором — Украина, в которой, как и в Греции 1997 года, отсутствуют ограничения на размещение аптек, пишет издание.

“На одну аптеку сейчас приходится 2 тыс. жителей. Но это — „средняя температура по больнице“. С одной стороны, людные улицы крупных городов перенасыщены аптеками, что приводит к недобросовестной конкуренции. С другой стороны, в отдаленных городских кварталах пациенты, в том числе пенсионеры, должны преодолевать длинный путь за лекарствами”, — отмечает издание.

Также упоминается, что в некоторых европейских странах демографические или географические критерии для размещения аптек отсутствуют. Речь идет о Германии, Болгарии, Кипре, Ирландии и Чехии. При этом неравномерную концентрацию аптек в этих странах предотвращают другими способами, например, высокими требованиями к квалификации владельца аптеки.

Как сообщал УНН, в законопроекте №8591 народные депутаты предложили ограничить размещение аптек в Украине по европейскому принципу — на расстоянии не ближе, чем 500 м друг от друга.

Против этой нормы законопроекта выступили представители крупного сетевого аптечного бизнеса. Мелкий и средний бизнес, наоборот, против такого ограничения монополистов не возражает.

Сегодня “аптечный закон” (№8591) находится на доработке у авторов. Уцелеет ли в нем географическая норма про 500 метров — станет ясно ближе к Новому году.