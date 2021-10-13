"Терехов мер - це страшний сон": кандидат в мери Харкова Маринин

В першу чергу він звертає увагу на збитковість комунальних підприємств, яка вже досягла, за його словами, 3-5 млрд грн.

“Я, звичайно, навіть не хотів би представляти той страшний сон, якщо раптом Терехов буде мером міста”, — зазначає Маринин.

Свої побоювання він пояснює несамостійністю, на його погляд, Терехова і підконтрольністю різним кланам.

Маринин додає, що розруха наздожене і медичні установи, на які Терехову “наплювати”.

“Розвиток медицини для Терехова не вигідний, тому що у нього є свої приватні в місті „ОН Клінік“, пов’язані з ним. Тому йому вигідніше розвивати свій приватний бізнес, на якому він заробляє гроші. Я думаю, що він ніколи не буде займатися медициною”, — пояснив Маринин.

До речі

Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медзакладів Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Мова про мережу “ОН Клінік”. На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центрів і 8 лабораторій. Більшість з них з’явилися у місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

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