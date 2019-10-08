Тенісистка Ястремська п'ятий тиждень поспіль покращує позицію в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська встановила новий особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA, повідомляє УНН з помазанням на сайт Асоціації.
Уродженка Одеси п’ятий тиждень поспіль прогресує в генерації. Наразі вона додала три рядки і перемістилася на 23 місце, тим самим продемонстрував найкращий результат в кар’єрі.
На дві позиції піднялася і Катерина Козлова — 83. Катаріна Завацька вперше в кар’єрі піднялася на 117-е місце (+1). Марта Костюк на цьому тижні — на 163-тє позиції (+3), Анегеліна Калініна — на 176 (+2).
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одне місце і займає 4 рядок. Її обійшла переможниця змагань у Пекіні японка Наомі Осака. Леся Цуренко, яка пропускала попердні змагання впала на 5 місць — 73.
Додамо, Світоліна у гонці за виступ у Підсумковому турнірі піднялася на 7 місце.