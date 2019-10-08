Теннисистка Ястремская пятую неделю подряд улучшает позицию в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила новый личный рекорд в обновленном рейтинге WTA, сообщает УНН со помазанием на сайт Ассоциации.
Уроженка Одессы пятую неделю подряд прогрессирует в генерации. Сейчас она добавила три строки и переместилась на 23 место, тем самым продемонстрировав лучший результат в карьере.
На две позиции поднялась и Екатерина Козлова — 83. Катарина Завацкая впервые в карьере поднялась на сто семнадцатое место (1). Марта Костюк на этой неделе — на 163-й позиции (3), Анегелина Калинина — на 176 (2).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одно место и занимает 4 строчку. Ее обошла победительница соревнований в Пекине японка Наоми Осака. Леся Цуренко, которая пропускала предыдущее соревнования упала на 5 мест — 73.
Добавим, Свитолина в гонке за выступление в Итоговом турнире поднялась на 7 место.