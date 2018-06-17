Тенісистка Бондаренко виграла стартовий поєдинок на змаганнях WTA у Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier “Nature Valley Classic”, що стартував у Бірмінгемі (Великобританія), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Трохи більше години знадобилося Бондаренко для перемоги над британкою Тарою Мур. У першому сеті вона виконала три брейки, а в другому не змогла втримати перевагу (3:1). Мур вийшла вперед 5:4, але потім три гейми поспіль в свій актив записала наша тенісистка.
Примітно, що наступною суперницею українки стане третя сіяна Бернарда Пера з США (WTA 68). У 2014 році американка обіграла Бондаренко в їх першому матчі на турнірі ITF.
Додамо також, з основної сітки змагань відразу почнуть боротьбу наші Еліна Світоліна та Леся Цуренко.