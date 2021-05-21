Теніс: українець пробився до чвертьфіналу турніру в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Український тенісист Віталій Сачко вийшов в чвертьфінал представницького турніру ITF, що триває в чеському місті Яблунець-над Нісою, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У другому колі уродженець Кременчука, який має 8-й номер посіву, за 1 годину 47 хвилин обіграв представника Норвегії Віктора Дурашовіча (359-й у світі) — 6:4, 6:3.
Наступним суперником нашого земляка стане переможець протистояння британець Джейк Дрейпер, який займає 321 місце в світовій генерації.
Зазначимо, що українець разом з Володимиром Ігнатіком із Білорусі також вийшов у фінал парного розряду.
Нагадаємо
Надаль обіграв Джоковича у матчі лідерів світового рейтингу.