Теніс: українець пробився до чвертьфіналу турніру в Чехії

Деталі

У другому колі уродженець Кременчука, який має 8-й номер посіву, за 1 годину 47 хвилин обіграв представника Норвегії Віктора Дурашовіча (359-й у світі) — 6:4, 6:3.

Наступним суперником нашого земляка стане переможець протистояння британець Джейк Дрейпер, який займає 321 місце в світовій генерації.

Зазначимо, що українець разом з Володимиром Ігнатіком із Білорусі також вийшов у фінал парного розряду.

Нагадаємо

Надаль обіграв Джоковича у матчі лідерів світового рейтингу.