Теннис: украинец пробился в четвертьфинал турнира в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в четвертьфинал представительного турнира ITF, который проходит в чешском городе Яблонец-над Нисой, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
Во втором круге уроженец Кременчуга, который имеет 8-й номер посева, за 1 час 47 минут обыграл представителя Норвегии Виктора Дурашовича (359-й в мире) — 6:4, 6:3.
Следующим соперником нашего земляка станет победитель противостояния британец Джейк Дрейпер, который занимает 321 место в мировой генерации.
Отметим, что украинец вместе с Владимиром Игнатиком из Беларуси также вышел в финал парного разряда.
Напомним
Надаль обыграл Джоковича в матче лидеров мирового рейтинга.