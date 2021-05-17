Теніс: Надаль обіграв Джоковича у матчі лідерів світового рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Лідери світового тенісного рейтингу Новак Джокович та Рафаель Надаль провели очну зустріч в рамках фіналу ґрунтового турніру ATP 1000 у Римі, передає УНН з посиланням на сайт АТР.
Деталі
Перемогу у фіналі здобув Надаль, який виграв перший сет 7:5, потім поступився 1:6, але у вирішальній партії був кращим за лідера світової генерації — 6:3.
За підсумками матчу іспанець виграв 97 очок, а його візаві — 94. В активі Надаля 37 “віннерсів”, 23 невимушені помилки, 3 реалізованих брейкпойнта з 6. На рахунку Джоковича 28 “віннерсів”, 36 невимушених помилок, 3 реалізованих брейкпойнта з 8.
Примітно, що фінал Надаля і Джоковича став другим найстаршим за історію турнірів серії Мастерс.
Доповнення
У колекції Надаля тепер 88 титулів. У Римі іспанець перемагав в сезонах 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019. У минулому році Надаль програв тут в чвертьфіналі Дієго Шварцману, якого Джокович пізніше обіграв в титульному матчі.