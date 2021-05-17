Теннис: Надаль обыграл Джоковича в матче лидеров мирового рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Лидеры мирового теннисного рейтинга Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели очную встречу в рамках финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме, передает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Детали
Победу в финале одержал Надаль, выигравший первый сет 7: 5, затем уступил 1: 6, но в решающей партии был лучше лидера мировой генерации — 6: 3.
По итогам матча испанец выиграл 97 очков, а его визави — 94. В активе Надаля 37 “виннерсов”, 23 непринужденные ошибки, 3 реализованных брейкпойнта с 6. На счету Джоковича 28 “виннерсов”, 36 невынужденных ошибок, 3 реализованных брейкпойнта с 8.
Примечательно, что финал Надаля и Джоковича стал вторым самым в истории турниров серии Мастерс.
Дополнение
В коллекции Надаля теперь 88 титулов. В Риме испанец побеждал в сезонах 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 В прошлом году Надаль проиграл здесь в четвертьфинале Диего Шварцману, которого Джокович позже обыграл в титульном матче.