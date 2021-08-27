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Теніс: Світоліна розгромила суперницю на шляху до півфіналу турніру в Чикаго

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна (6-й номер у WTA) виграла третій поєдинок в рамках турніру WTA-250, який проходить на хардових кортах у Чикаго, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Цього разу лідер посіву за 55 хвилин розібралася із француженкою Крістіною Младенович, віддавши їй лише один гейм за два сети — 6:1, 6:0.

За ігровий відрізок Світоліна зробила чотири подачі навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів. На рахунку француженки дві подвійні помилки.

Зауважимо, що суперницею Світоліної по півфіналу стане швейцарка Ребекка Петерсон (59 в WTA), яка в своєму чвертьфінальному матчі обіграла чешку Терезу Мартінцову.

Доповнення

Також у чвертьфіналі змагається киянка Марта Костюк, яка почала свій матч із росіянкою Грачовою.

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