Теніс: Світоліна розгромила суперницю на шляху до півфіналу турніру в Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна (6-й номер у WTA) виграла третій поєдинок в рамках турніру WTA-250, який проходить на хардових кортах у Чикаго, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Цього разу лідер посіву за 55 хвилин розібралася із француженкою Крістіною Младенович, віддавши їй лише один гейм за два сети — 6:1, 6:0.
За ігровий відрізок Світоліна зробила чотири подачі навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів. На рахунку француженки дві подвійні помилки.
Зауважимо, що суперницею Світоліної по півфіналу стане швейцарка Ребекка Петерсон (59 в WTA), яка в своєму чвертьфінальному матчі обіграла чешку Терезу Мартінцову.
Доповнення
Також у чвертьфіналі змагається киянка Марта Костюк, яка почала свій матч із росіянкою Грачовою.