Теніс: Костюк і Світоліна здобули другі перемоги на AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли у чергових поєдинках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Протистояння другого кола між Світоліною та Хармоні Тан завершилося на користь українки – 6:3, 5:7, 5:1 (відмова).
У третьому колі Світоліна зіграє проти Вікторії Азаренко із Білорусі (WTA 25). Білоруска веде у статистиці особистих зустрічей 4:0. Востаннє Світоліна та Азаренко грали один з одним минулого року на турнірі у Досі.
В свою чергу, Костюк обіграла доволі небезпечну суперницю 32-гу сіяну Сару Соррібес-Тормо із Іспанії – 7:6 (7:5), 6:3.
Киянка вдруге виступить у третьому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вперше до цієї стадії змагань у Мельбурні Костюк дійшла у 2018 році.
Доповнення
Наступна суперниця Костюк – шоста ракетка світу Паула Бадоса. 2019 року іспанка обіграла Костюк у двох сетах на "Australian Open".