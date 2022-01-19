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Теніс: Костюк і Світоліна здобули другі перемоги на AUS Open

Теніс: Костюк і Світоліна здобули другі перемоги на AUS Open

Київ • УНН

 • 15779 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли у чергових поєдинках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Протистояння другого кола між Світоліною та Хармоні Тан завершилося на користь українки – 6:3, 5:7, 5:1 (відмова).

У третьому колі Світоліна зіграє проти Вікторії Азаренко із Білорусі (WTA 25). Білоруска веде у статистиці особистих зустрічей 4:0. Востаннє Світоліна та Азаренко грали один з одним минулого року на турнірі у Досі.

В свою чергу, Костюк обіграла доволі небезпечну суперницю 32-гу сіяну Сару Соррібес-Тормо із Іспанії – 7:6 (7:5), 6:3.
Киянка вдруге виступить у третьому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вперше до цієї стадії змагань у Мельбурні Костюк дійшла у 2018 році.

Доповнення

Наступна суперниця Костюк – шоста ракетка світу Паула Бадоса. 2019 року іспанка обіграла Костюк у двох сетах на "Australian Open".

Українські Національні Новини

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