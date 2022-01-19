Теннис: Костюк и Свитолина одержали вторые победы на AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк победили в очередных матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Противостояние второго круга между Свитолиной и Хармони Тан завершилось в пользу украинки - 6:3, 5:7, 5:1 (отказ).
В третьем круге Свитолина сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси (WTA 25). Белоруска ведет в статистике личных встреч 4:0. Последний раз Свитолина и Азаренко играли друг с другом в прошлом году на турнире в Дохе.
В свою очередь, Костюк обыграла довольно опасную соперницу 32-ю сеяную Сару Соррибес-Тормо из Испании - 7:6 (7:5), 6:3.
Киевлянка во второй раз выступит в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии. Впервые до этой стадии соревнований в Мельбурне Костюк дошла в 2018 году.
Дополнение
Следующая соперница Костюк - шестая ракетка мира Паула Бадоса. В 2019 году испанка обыграла Костюк в двух сетах на "Australian Open".