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Теннис: Костюк и Свитолина одержали вторые победы на AUS Open

Киев • УНН

 • 15774 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк победили в очередных матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Противостояние второго круга между Свитолиной и Хармони Тан завершилось в пользу украинки - 6:3, 5:7, 5:1 (отказ).

В третьем круге Свитолина сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси (WTA 25). Белоруска ведет в статистике личных встреч 4:0. Последний раз Свитолина и Азаренко играли друг с другом в прошлом году на турнире в Дохе.

В свою очередь, Костюк обыграла довольно опасную соперницу 32-ю сеяную Сару Соррибес-Тормо из Испании - 7:6 (7:5), 6:3.
Киевлянка во второй раз выступит в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии. Впервые до этой стадии соревнований в Мельбурне Костюк дошла в 2018 году.

Дополнение

Следующая соперница Костюк - шестая ракетка мира Паула Бадоса. В 2019 году испанка обыграла Костюк в двух сетах на "Australian Open".

Украинские Национальные Новости

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