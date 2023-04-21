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Темпи підвищення рівня світового океану подвоїлися через екстремальне танення льодовиків

Темпи підвищення рівня світового океану подвоїлися через екстремальне танення льодовиків

Київ • УНН

 • 586763 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Глобальний рівень моря підвищився більш ніж удвічі швидше, ніж у перше десятиліття вимірів у 1993-2002 роках, досягнувши нового рекордного рівня у 2022 році, заявила у п'ятницю Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Екстремальне танення льодовиків та рекордні рівні тепла в океані, які викликають розширення води, сприяли середньому підвищенню рівня моря на 4,62 мм на рік у період з 2013 по 2022 рік, йдеться у великому звіті ВМО, який докладно описує руйнівні наслідки зміни клімату.

Це приблизно удвічі перевищує темпи першого десятиліття спостережень, 1993-2002 років, що призвело до загального збільшення більш як на 10 см з початку 1990-х років.

«Антарктична морська крига скоротилася до рекордно низького рівня, а танення деяких європейських льодовиків буквально зашкалює», — йдеться у повідомленні ВМО.

Це пов'язано з тим, що викиди парникових газів вже були настільки високими, що рівень води продовжуватиме підніматися «тисячі років», йдеться в повідомленні.

Звіт також показав, що морський лід в Антарктиді відступив до рекордно низького рівня у червні та липні 2022 року.

ВМО зазначає, що такі екстремальні погодні умови збережуться до 2060-х років, незалежно від того, які кроки буде зроблено для скорочення викидів.

Загалом, за даними ВМО, 2022 став п'ятим або шостим найтеплішим роком за всю історію спостережень, при цьому середня глобальна температура була на 1,15 °C вище середнього доіндустріального рівня, незважаючи на холодний вплив трирічного кліматичного явища Ла-Нінья.

Додамо

Вчені-кліматологи попередили, що світ може побити новий рекорд середньої температури у 2023 чи 2024 році через зміну клімату та очікуване повернення потепління в умовах Ель-Ніньо.

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