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Темпы повышения уровня мирового океана удвоились из-за экстремального таяния ледников

Темпы повышения уровня мирового океана удвоились из-за экстремального таяния ледников

Киев • УНН

 • 586762 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глобальный уровень моря повысился более чем вдвое быстрее, чем в первое десятилетие измерений в 1993-2002 годах, достигнув нового рекордного уровня в 2022 году, заявила в пятницу Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Детали

Экстремальное таяние ледников и рекордные уровни тепла в океане, которые вызывают расширение воды, способствовали среднему повышению уровня моря на 4,62 мм в год в период с 2013 по 2022 год, говорится в большом отчете ВМО, который подробно описывает разрушительные последствия изменения климата.

Это примерно вдвое превышает темпы первого десятилетия наблюдений, 1993-2002 годов, что привело к общему увеличению более чем на 10 см с начала 1990-х годов.

«Антарктический морской лед сократился до рекордно низкого уровня, а таяние некоторых европейских ледников буквально зашкаливает», — говорится в сообщении ВМО.

Это связано с тем, что выбросы парниковых газов уже были настолько высокими, что уровень воды будет продолжать подниматься «тысячи лет», говорится в сообщении.

Отчет также показал, что морской лед в Антарктиде отступил до рекордно низкого уровня в июне и июле 2022 года.

ВМО отмечает, что такие экстремальные погодные условия сохранятся до 2060-х годов, независимо от того, какие шаги будут предприняты для сокращения выбросов.

В целом, по данным ВМО, 2022 год стал пятым или шестым самым теплым годом за всю историю наблюдений, при этом средняя глобальная температура была на 1,15°C выше среднего доиндустриального уровня, несмотря на холодное влияние трехлетнего климатического явления Ла-Нинья.

Добавим

Ученые-климатологи предупредили, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения потепления в условиях Эль-Ниньо.

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