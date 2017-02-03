Температура в квартирах Авдіївки складає близько 20 градусів тепла - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Теплопостачання у місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі — 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря — 18-20 градусів тепла, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт). Підрозділами ДСНС організовано підвіз 22,5 тон питної води та комунальними службами 15 тон технічної води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення забезпечуються електроенергією від 15 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 7 генератори різної потужності),” — йдеться в повідомленні.
Також функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.
Крім того, 4 піротехнічні розрахунки ДСНС (17 чол., 6 од. тех.), з них 2 розрахунки (7 чол., 2 од. тех.) знаходяться в готовності для обстеження та розмінування території ЛЕП з метою забезпечення аварійно-відновлюваних робіт та 2 розрахунки (10 чол., 4 од. тех.) для очищення м. Авдіївка від вибухонебезпечних предметів, 2 піротехнічні розрахунки ДСНС знаходяться в резерві.
Наразі з м. Авдіївка евакуйовано 200 осіб ( з них 95 дітей).
Нагадаємо, о 21 год. 5 хв. 2 лютого був обстріляний район ЗОШ № 2 та стадіон “Хімік”, де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Під обстріл потрапив автомобіль ГУ ДСНС у Донецькій області внаслідок чого начальник 15-ДПРЗ м. Авдіївка підполковник служби цивільного захисту Тритейкін Дмитро отримав осколкове поранення в живіт перебуває в реанімаційному відділенні військового шпиталю у м. Покровськ, водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області Горбань С.В. — загинув.
Нагадаємо, британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова у нього є загроза втрати ока.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.