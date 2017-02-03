Температура в квартирах Авдеевки составляет около 20 градусов тепла - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Теплоснабжение в городе Авдеевка, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 18-20 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на пресс- службу ГСЧС.
"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ГСЧС мощностью 200 кВт). Подразделениями ГСЧС организован подвоз 22,5 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности)", - говорится в сообщении.
Также функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 8 тыс. 100 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.
Кроме того, 4 пиротехнические расчеты ГСЧС (17 чел., 6 ед. Тех.), из них 2 расчеты (7 чел., 2 ед. тех.) находятся в готовности для обследования и разминирования территории ЛЭП с целью обеспечения аварийно-восстановительных работ и 2 расчеты (10 чел., 4 ед. тех.) для очистки г. Авдеевка от взрывоопасных предметов, 2 пиротехнические расчеты ГСЧС находятся в резерве.
Сейчас из г. Авдеевка эвакуированы 200 человек (из них 95 детей).
Напомним, в 21 час. 5 мин. 2 февраля был обстрелян район СШ № 2 и стадион "Химик", где развернут пункт жизнеобеспечения. Под обстрел попал автомобиль ГУ ГСЧС в Донецкой области в результате чего начальник 15-ДПРЗ г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Тритейкин Дмитрий получил осколочное ранение в живот и находится в реанимационном отделении военного госпиталя в г.Покровск, водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Донецкой области Горбань С.В. - погиб.
Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова у него есть угроза потери глаза.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтеров обстреляли.