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Температура в квартирах Авдеевки составляет около 20 градусов тепла - ГСЧС

Киев • УНН

 • 7231 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Теплоснабжение в городе Авдеевка, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 18-20 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на пресс- службу ГСЧС.

Температура в квартирах Авдеевки составляет около 20 градусов тепла - ГСЧС

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ​​ГСЧС мощностью 200 кВт). Подразделениями ГСЧС организован подвоз 22,5 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности)", - говорится в сообщении.

Также функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 8 тыс. 100 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.

Кроме того, 4 пиротехнические расчеты ГСЧС (17 чел., 6 ед. Тех.), из них 2 расчеты (7 чел., 2 ед. тех.) находятся в готовности для обследования и разминирования территории ЛЭП с целью обеспечения аварийно-восстановительных работ и 2 расчеты (10 чел., 4 ед. тех.) для очистки г. Авдеевка от взрывоопасных предметов, 2 пиротехнические расчеты ГСЧС находятся в резерве.

Сейчас из г. Авдеевка эвакуированы 200 человек (из них 95 детей).

Напомним, в 21 час. 5 мин. 2 февраля был обстрелян район СШ № 2 и стадион "Химик", где развернут пункт жизнеобеспечения. Под обстрел попал автомобиль ГУ ГСЧС в Донецкой области в результате чего начальник 15-ДПРЗ г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Тритейкин Дмитрий получил осколочное ранение в живот и находится в реанимационном отделении военного госпиталя в г.Покровск, водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Донецкой области Горбань С.В. - погиб.

Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова у него есть угроза потери глаза.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтеров обстреляли.

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