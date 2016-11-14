Температура у Карпатах знизиться до майже 20 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Температура у Карпатах в нічну пору у середу, 15 листопада, знизиться до 19 градусів морозу, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Завтра в Україні загалом очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, лише у західних та північних областях без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8 градусів морозу, в Карпатах - 14-19 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла; у південній частині та східних областях вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла.
У середу, 15 листопада, на дорогах більшості областей ожеледиця.
Хмарна погода з проясненнями і без опадів очікується завтра у Києві та області. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура на Київщині вночі сягне 3-8 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У Києві вночі температура знизиться до 4-6 градусів морозу, вдень - 0-2 градуси морозу.