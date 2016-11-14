Температура в Карпатах снизится до почти 20 градусов мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег, лишь в западных и северных областях без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.



Температура ночью 3-8 градусов мороза, в Карпатах - 14-19 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла; в южной части и восточных областях ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла.



В среду, 15 ноября, на дорогах большинства областей гололедица.



Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается завтра в Киеве и области. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.



Температура в Киевской области ночью составит 3-8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Киеве ночью температура снизится до 4-6 градусов мороза, днем - 0-2 градуса мороза.