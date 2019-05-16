Темп росту галузі тваринництва цьогоріч задасть птахівництво

Так, цьогоріч в Україні буде вироблено 1889,3 тис. тонн м'яса птиці, прогнозує Лупенко. Це - на 7,4% більше, ніж торік, додав він.

"Щодо виробництва яєць - збережеться тенденція зростання виробництва, яка намітилася у 2017 році. За розрахунками Інституту аграрної економіки, яєць у 2019 році прогнозується одержати 16,7 млрд шт., тобто на 3,4% більше, ніж торік", - розповів експерт.

Натомість, впаде виробництво м'яса свиней, великої рогатої худоби, овець та кіз, вовни, молока, каже Лупенко.

"У 2019 році тваринництво збереже незначну позитивну динаміку, однак виключно за рахунок продукції птахівництва", - резюмував академік.

Нагадаємо, минулого року Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.