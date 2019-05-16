Темп роста отрасли животноводства в этом году задаст птицеводство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В 2019 году в животноводстве увеличится лишь производство мяса птицы и яиц. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.
Так, в этом году в Украине будет произведено 1889,3 тыс. тонн мяса птицы, прогнозирует Лупенко. Это - на 7,4% больше, чем в прошлом году, добавил он.
"По производству яиц - сохранится тенденция роста производства, которая наметилась в 2017 году. По расчетам Института аграрной экономики, яиц в 2019 году прогнозируется получить 16,7 млрд шт., то есть на 3,4% больше, чем в прошлом году", - рассказал эксперт.
Зато, упадет производство мяса свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, шерсти, молока, говорит Лупенко.
"В 2019 году животноводство сохранит незначительную положительную динамику, однако исключительно за счет продукции птицеводства", - резюмировал академик.
В прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.