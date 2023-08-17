Технічна сіль для доріг взимку може почати надходити з Закарпаття до кінця року - ОВА

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"За попередніми підрахунками, уже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період. У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України, що є критично важливим, враховуючи колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт", - написав Микита у Telegram.

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Як зазначив голова ОВА, після попередніх геологічних досліджень та апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2.

"Глибина залягання солі в межах родовища – від 30 до 500 м. Це дає можливість до 2026 року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тис. тонн, зокрема й 80 тис. тонн солі «Екстра» на рік, з перспективою наростити обсяг видобутку за умови добудови переробних потужностей", - розповів він.

Нагадаємо

На Закарпатті цього літа видобули першу сіль з нового родовища, її передали Президенту Зеленському.