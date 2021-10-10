Тайсон Ф'юрі завершив епічний бій проти Деонтея Уайлдера нокаутом в 11-му раунді

Деталі

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) переміг ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

У 3-му раунді Вайлдер побував в нокдауні. Ф'юрі в 4-му раунді двічі був в нокдауні.

Також Уайлдер опинився в нокдауні в 10-му раунді.

"Це був важкий бій, і він вступив в бій по-справжньому рішуче, - сказав Ф'юрі, який зберіг титул WBC в суперважкій вазі з 31-ю перемогою і 22-м нокаутом у своїй кар'єрі. - Я завжди говорив, що я кращий важковаговик в світі, а він другий".

Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся в 2018-му році і завершився нічиєю, другий - в 2020-м, в ньому перемогу здобув Ф'юрі і відібрав у суперника титул WBC.