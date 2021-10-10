Тайсон Фьюри завершил эпический бой против Деонтея Уайлдера нокаутом в 11-м раунде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели бой в тяжелом весе. Фьюри победил Уайлдера в 11-м раунде боя техническим нокаутом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уahoo Sports.
Детали
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) победил экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
В 3-м раунде Уайлдер побывал в нокдауне. Фьюри в 4-м раунде дважды был в нокдауне.
Также Уайлдер оказался в нокдауне в 10-м раунде.
"Это был тяжелый бой, и он вступил в бой по-настоящему решительно, - сказал Фьюри, который сохранил титул WBC в супертяжелом весе с 31-й победой и 22-м нокаутом в своей карьере. - Я всегда говорил, что я лучший тяжеловес в мире, а он второй".
Напомним, первый поединок между боксерами состоялся в 2018 году и завершился ничьей, второй - в 2020-м, в нем победил Фьюри и отобрал у соперника титул WBC.