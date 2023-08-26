Таврійський напрямок: українські військові за добу знищили 309 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За добу втрати особового складу ворога на Таврійському напрямку сягнули 309 осіб. Також українці оборонці знищили 19 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Упродовж минулої доби ворог 27 разів атакував позиції українських оборонців та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.
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“За останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8). Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога”, - повідомив Тарнавський.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що на Таврійському напрямку солдати ЗСУ вже прорвали першу оборонну лінію російських військ, але їх рух ускладнюється через мінні поля та брак авіації.