Таврійський напрямок: українські військові за добу знищили 309 окупантів

Деталі

Упродовж минулої доби ворог 27 разів атакував позиції українських оборонців та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.

Цитата

“За останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8). Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога”, - повідомив Тарнавський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на Таврійському напрямку солдати ЗСУ вже прорвали першу оборонну лінію російських військ, але їх рух ускладнюється через мінні поля та брак авіації.