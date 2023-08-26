Таврическое направление: украинские военные за сутки уничтожили 309 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За сутки потери личного состава врага на Таврическом направлении достигли 309 человек. Также украинские защитники уничтожили 19 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи.
Цитата
“За последние сутки потери врага составили 309 человек (безвозвратные - 93, раненые - 208, плен - 8). Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 танка, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага”, - сообщил Тарнавский.
Напомним
Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении солдаты ВСУ уже прорвали первую оборонительную линию российских войск, но их движение затрудняется из-за минных полей и нехватки авиации.