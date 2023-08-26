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Таврическое направление: украинские военные за сутки уничтожили 309 оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. За сутки потери личного состава врага на Таврическом направлении достигли 309 человек. Также украинские защитники уничтожили 19 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи.

Цитата

“За последние сутки потери врага составили 309 человек (безвозвратные - 93, раненые - 208, плен - 8). Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 танка, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага”, - сообщил Тарнавский.

Напомним

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении солдаты ВСУ уже прорвали первую оборонительную линию российских войск, но их движение затрудняется из-за минных полей и нехватки авиации. 

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