Танзанійський шахтар за одну ніч став мільйонером
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Танзанійський шахтар Анселім Кавіше натрапив на два гігантські дорогоцінні камені танзанітів вартістю понад 1 млн доларів. Про це УНН пише посилаючись на NDTV.
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Адольф Ндунгуру, постійний секретар Міністерства гірничої промисловості Танзанії, заявив, що уряд купить танзанітове каміння вагою 3,74 і 1,48 кг відповідно.
Кавіше сказав, що шукав танзаніт протягом останніх 15 років.
«Я не очікував, що настане день, коли я стоятиму тут з таким великим танзанітом», — додав він.
Танзаніти використовуються для виготовлення предметів розкоші.
Це один із найрідкісніших дорогоцінних каменів на Землі, і деякі геологи вважають, що його запаси можуть бути повністю вичерпані протягом наступних 20 років.
Вартість дорогоцінного каменю оцінюється його різноманітністю відтінків, включаючи зелений, червоний, фіолетовий та синій.
Його цінність визначається рідкістю: що чистіший колір, то вища ціна.