Танзанийский шахтер за одну ночь стал миллионером

Детали

Адольф Ндунгуру, постоянный секретарь Министерства горной промышленности Танзании, заявил, что правительство купит танзанитовые камни весом 3,74 и 1,48 кг соответственно.

Кавише сказал, что искал танзанит в течение последних 15 лет.

«Я не ожидал, что настанет день, когда я буду стоять здесь с таким большим танзанитом», — добавил он.

Танзаниты используются для изготовления предметов роскоши.

Это один из редчайших драгоценных камней на Земле, и некоторые геологи считают, что его запасы могут быть полностью исчерпаны в течение следующих 20 лет.

Стоимость драгоценного камня оценивается его разнообразием оттенков, включая зеленый, красный, фиолетовый и синий.

Его ценность определяется редкостью: чем чище цвет, тем выше цена.