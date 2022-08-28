Танзанийский шахтер за одну ночь стал миллионером
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Танзанийский шахтер Анселим Кавише нашел на два гигантских драгоценных камня танзанитов стоимостью более 1 млн долларов. Об этом УНН пишет ссылаясь на NDTV.
Детали
Адольф Ндунгуру, постоянный секретарь Министерства горной промышленности Танзании, заявил, что правительство купит танзанитовые камни весом 3,74 и 1,48 кг соответственно.
Кавише сказал, что искал танзанит в течение последних 15 лет.
«Я не ожидал, что настанет день, когда я буду стоять здесь с таким большим танзанитом», — добавил он.
Танзаниты используются для изготовления предметов роскоши.
Это один из редчайших драгоценных камней на Земле, и некоторые геологи считают, что его запасы могут быть полностью исчерпаны в течение следующих 20 лет.
Стоимость драгоценного камня оценивается его разнообразием оттенков, включая зеленый, красный, фиолетовый и синий.
Его ценность определяется редкостью: чем чище цвет, тем выше цена.