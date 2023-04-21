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"Танкова коаліція": у Польщі збираються створити центр техобслуговування Leopard 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю відбвалася зустріч учасників "танкової коаліції", підписано лист про наміри щодо створення у Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування і сервісу для українських основних бойових танків Leopard 2", - повідомив Резніков.

Міністр наголосив, що це сприятиме зміцненню співпраці сторін та можливостей українських захисників.

Нагадаємо

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", проходить на однойменній авіабазі у Німеччині 21 квітня.

Голова Пентагону вказав, що зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на трьох питаннях: протиповітряна оборона (ППО), боєприпаси та засоби підтримки.

Українські Національні Новини

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