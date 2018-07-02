Танення льодовиків в Таджикистані загрожує Центральній Азії

"Танення льодовиків в Таджикистані є загрозою для країн регіону. Через кліматичні зміни обсяг льодовиків в Таджикистані в найближчі 30 років може скоротитися вдвічі", - сказав науковий співробітник Академії наук Таджикистану і експерт з водних ресурсів Центральної Азії Абдусаттор Рустамов.

Вчений нагадав, що минулого тижня на конференції з водних ресурсів в Душанбе президент Таджикистану Емомалі Рахмон висловив стурбованість з приводу танення льодовиків, зазначивши, що ця тенденція зберігається протягом 60 років.



На його думку, танення льодовиків в Таджикистані в майбутньому створить серйозні проблеми для країн Центральної Азії.



Рустамов повідомив, що значна частина водних ресурсів Центральної Азії зосереджена в Таджикистані.



За оцінками експертів, в цілому в Таджикистані налічується понад 13 тисяч льодовиків, загальний обсяг яких становить 850 кубічних кілометрів. До 2050 року цей показник може скоротитися наполовину.



Як повідомляв УНН, екологи з фінської неурядової організації "Танучий лід" запустили проект Trumpmore, в рамках якого в Арктиці буде викарбувана гігантська голова президента США Дональда Трампа. Їх мета - привернути додаткову увагу до теми глобального потепління.