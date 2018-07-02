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Танення льодовиків в Таджикистані загрожує Центральній Азії

Танення льодовиків в Таджикистані загрожує Центральній Азії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Кліматичні зміни чинять негативний вплив на льодовики в Таджикистані. На території Таджикистану налічується понад 13 тисяч льодовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"Танення льодовиків в Таджикистані є загрозою для країн регіону. Через кліматичні зміни обсяг льодовиків в Таджикистані в найближчі 30 років може скоротитися вдвічі", - сказав науковий співробітник Академії наук Таджикистану і експерт з водних ресурсів Центральної Азії Абдусаттор Рустамов.

Вчений нагадав, що минулого тижня на конференції з водних ресурсів в Душанбе президент Таджикистану Емомалі Рахмон висловив стурбованість з приводу танення льодовиків, зазначивши, що ця тенденція зберігається протягом 60 років.

На його думку, танення льодовиків в Таджикистані в майбутньому створить серйозні проблеми для країн Центральної Азії.

Рустамов повідомив, що значна частина водних ресурсів Центральної Азії зосереджена в Таджикистані.

За оцінками експертів, в цілому в Таджикистані налічується понад 13 тисяч льодовиків, загальний обсяг яких становить 850 кубічних кілометрів. До 2050 року цей показник може скоротитися наполовину.

Як повідомляв УНН, екологи з фінської неурядової організації "Танучий лід" запустили проект Trumpmore, в рамках якого в  Арктиці буде викарбувана гігантська голова президента США Дональда Трампа. Їх мета - привернути додаткову увагу до теми глобального потепління.

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