Таяние ледников в Таджикистане угрожает Центральной Азии

"Таяние ледников в Таджикистане является угрозой для стран региона. Из-за климатических изменений объем ледников в Таджикистане в ближайшие 30 лет может сократиться вдвое", - сказал научный сотрудник Академии наук Таджикистана и эксперт по водным ресурсам Центральной Азии Абдусаттор Рустамов.

Ученый напомнил, что на прошлой неделе на конференции по водным ресурсам в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу таяния ледников, отметив, что эта тенденция сохраняется на протяжении 60 лет.



По его мнению, таяние ледников в Таджикистане в будущем создаст серьезные проблемы для стран Центральной Азии.



Рустамов сообщил, что значительная часть водных ресурсов Центральной Азии сосредоточена в Таджикистане.



По оценкам экспертов, в целом в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников, общий объем которых составляет 850 кубических километров. До 2050 года этот показатель может сократиться наполовину.



Как сообщал УНН, экологи из финской неправительственной организации "Тающий лед" запустили проект Trumpmore, в рамках которого во льдах Арктики будет высечена гигантская голова президента США Дональда Трампа. Их цель — привлечь дополнительное внимание к теме глобального потепления.