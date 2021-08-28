Таліби заявили, що оголосять склад уряду протягом тижня

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За його словами, до теперішнього часу вже призначені губернатори і начальники поліції 33 з 34 афганських провінцій.

Представник руху також зазначив, що поки складно говорити про те, чи увійдуть жінки до складу нового Кабміну, так як це рішення буде прийматися вищими лідерами.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.