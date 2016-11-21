Т.Мей натякнула на "перехідний етап" у Brexit

Як зазначається, ймовірно, йдеться про те, аби зберегти доступ Британії до спільного європейського ринку впродовж певного періоду після початку процедури Brexit.

Крім того, Т.Мей обіцяє значні поступки бізнесу.

“Ми хочемо рухатися вперед та розглянути можливість зробити так, щоб наша підтримка була ще більш ефективною. Моя мета – досягнути не лише того, щоб у Британії була найнижча ставка корпоративного податку серед країн G20, а і щоб вся податкова система всіляко підтримувала інновації”, – сказала Т.Мей.

Британський уряд прагне будь-що зберегти за Лондоном статус ділової столиці світу і задля покращення іміджу готовий на суттєві вливання.

“Ми будемо виконувати свої зобов‘язання щодо збільшення інвестицій у розвиток наукових досліджень. До кінця терміну чинного складу парламенту ми виділятимемо на цю галузь 2 млрд фунтів на рік з метою вивести Британію після “Брекзиту” на передову науки і технологій”, – зазначила Т.Мей.

Прем‘єр Британії підтвердила, що дедлайн для запуску 50 статті щодо виходу країни з ЄС не змінився. Зробити це Т.Мей, як і раніше, збирається до березня. Щоправда, після рішення Лондонського суду тепер на це потрібна згода британського парламенту.