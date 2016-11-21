Т.Мэй намекнула на "переходный этап" в Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намекнула, что Лондон, вероятно, будет добиваться "переходного этапа" в процессе выхода страны из ЕС. Об этом она заявила, выступая на промышленном форуме в Лондоне, передает УНН со ссылкой на euronews.
Как отмечается, вероятно, речь идет о том, чтобы сохранить доступ Британии к общему европейскому рынку в течение определенного периода после начала процедуры Brexit.
Кроме того, Т.Мэй обещает значительные уступки бизнесу.
"Мы хотим двигаться вперед и рассмотреть возможность сделать так, чтобы наша поддержка была еще более эффективной. Моя цель - достичь не только того, чтобы в Британии была самая низкая ставка корпоративного налога среди стран G20, а и чтобы вся налоговая система всячески поддерживала инновации", - сказала Т.Мэй.
Британское правительство стремится любой ценой сохранить за Лондоном статус деловой столицы мира и для улучшения имиджа готово на существенные вливания.
"Мы будем выполнять свои обязательства по увеличению инвестиций в развитие научных исследований. К концу срока действующего состава парламента мы будем выделять на эту отрасль 2 млрд фунтов в год с целью вывести Британию после Brexit на передовую науки и технологий", - отметила Т.Мэй.
Премьер Британии подтвердила, что дедлайн для запуска 50 статьи по выходу страны из ЕС не изменился. Сделать это Т.Мэй, как и раньше, собирается до марта. Правда, после решения Лондонского суда теперь на это требуется согласие британского парламента.