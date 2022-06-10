Сєнкевич: лінія фронту зараз знаходиться за 20-30 км від Миколаєва, найнебезпечніше - в районах поблизу Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На сьогодні лінія бойових дій проходить на відстані 20-30 км від міста Миколаїв, для мешканців міста найнебезпечнішими є райони, що знаходяться ближче до Херсонської оболасті. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського марафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише УНН.
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«Вже місяць не спостерігається якихось змін помітних на фронті. Лінія фронту зараз знаходиться за 20-30 км від Миколаєва, вона рухається то в один бік, то в інший на рівні міста Станіслав та села Олександрівка, відбуваються артилерійські дуелі. Але зі сторони Криму до Херсонської області підтягли самохідні артилерійські установки «Піон», вони далекобійні. Тому не маючи загрози для себе – потрапити під наш артилерійський обстріл – вони під'їжджають ближче до Миколаївської області і гатять у напрямку міста», - сказав Сєнкевич.
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З його слів, вже два тижні ворожі «Піони» терроризують Миколаїв, «гатять» по житлових районах міста.
Міський голова попереджає, що окупанти стріляють по районах, які наближені до Херсона.
«Коли мене питають, чи безпечно повертатись до міста, чи безпечно знаходитись у місті, я кажу що це небезпечно, якщо є можливість покинути місто – це треба робити, якщо є можливість переїхати з тих районів, допоки ми не винищили ті «Піони», краще переміститись в райони подалі від Херсонської області», - додав він.
Нагадаємо
Зі слів міського голови, більше ніж половина жителів Миколаєва покинула місто після вторгнення рф.