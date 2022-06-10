Більше ніж половина жителів Миколаєва покинула місто – мер

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"Кількість людей зменшується. На сьогоднішній день місто покинуло більше половини жителів. Тобто з 480 тис. людей, які проживали в місті - ми спостерігаємо 220-230 тис. людей які залишилися в місті. Евакуація не є терміновою, негайною, але бажаною", - сказав мер.

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За словами Сєнкевича, у місті залишилися переважно пенсіонери.

Він повідомив, що з першого дня війни в Миколаєві під обстрілами загинуло 108 цивільних осіб, серед них одна дитина. Також 467 осіб було поранено. Деякі поранення важкі, люди досі знаходяться в лікарні

На сьогодні місто має збитків на суму близько 470 млн грн, каже мер. Це збитки комунальних установ, організацій: школи, садки, лікарні. А також збитки які змогли порахувати у вигляді розбитих вікон та пошкоджених дахів. Все що стосується знищених будинків або приватного сектору, неможливо навіть підрахувати, зазначає міський голова.

Нагадаємо

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що у разі успіху на Херсонщині російські окупанти готуватимуться до захоплення Миколаєва та наступу на Одесу.