Священик-депутат загинув в результаті ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Київській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель церкви українського патріархату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, поблизу села Борщів у Баришівському районі на трасі Київ-Харків, водій автомобіля “Citroën” здійснював маневр обгону і, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці. Ним виявився 29-річний настоятель церкви українського патріархату, депутат місцевої районної Ради.
38-річний пасажир тілесних ушкоджень не отримав — після огляду медиків відбув за місцем проживання.
Як повідомляв УНН, на проспекті Перемоги в Києві утворилися затори після масшабної ДТП.